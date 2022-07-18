В Улан-Удэ поймали парня, распылившего баллончик в лица полицейским

В Улан-Удэ поймали находившегося в бегах «героя» странной истории, случившейся 7 июля в центре города, возле лаундж-бара Felicity. Он был в розыске больше недели, о его задержании стало известно сегодня, 18 июля.
Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло ранним утром 7 июля. Возле бара Felicity сцепились друг с другом несколько людей. Видео вскоре разлетелось по соцсетям и телеграм-каналам. Один из молодых людей, которого запечатлели на видео, заявил, что его якобы пытались похитить полицейские в гражданской одежде, приехавшие из Тункинского района. Описывая происходящее, парень не скупился на детали: рассказывал, что его хотели силой увезти непонятно куда и непонятно зачем, а в конце якобы «чуть не застрелили из пистолета Макарова». По его версии, отбиваться он был вынужден, и уцелел лишь благодаря находившимся рядом людям.
В МВД по Бурятии в тот же день опровергли эту информацию. В министерстве внутренних дел пояснили, что молодой человек – житель Тункинского района, у которого ещё в августе 2021 года изъяли незаконно переделанное огнестрельное оружие. При этом от следствия парень скрылся, и около года прятался по разным регионам России.
Недавно полицейские установили, что он вернулся в Улан-Удэ и устроился на работу в тот самый бар. Во время скандального задержания он оказал сопротивление полицейским и распылил им в лица перцовый баллончик. А затем вновь пустился в бега.
«При попытке задержания у бара, где подозреваемый предположительно работал охранником, гражданин начал вести себя агрессивно. Вводя в заблуждение работников и посетителей заведения, просил их содействия в освобождении от удержания полицейскими, а также распылил перцовый баллончик в лица сотрудникам, после чего скрылся», - сообщали в пресс-службе республиканского МВД.
После этого нападения следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти. Подозреваемый был объявлен в розыск. Вечером 18 июля стало известно о его задержании.
- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 25-летний злоумышленник, который 7 июля применил в отношении сотрудников полиции МО МВД России «Тункинский» насилие, не опасное для жизни или здоровья, распылив в их лица перцовый баллончик, после чего скрылся. Кроме того, подозреваемый распространял в информационных пабликах недостоверную информацию о якобы неправомерных действиях сотрудников МО МВД России «Тункинский» путём публикации видеозаписи и комментариев соответствующего содержания, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Задержанный доставлен в следственное управление СК России для проведения процессуальных действий. Тут он полностью признал свою вину и извинился перед пострадавшими полицейскими.
- Хочу принести искренние извинения. Я оказал сопротивление двум сотрудникам полиции, применив в отношении них перцовый баллон «Шок». Сейчас понял, что я был не прав, - заявил задержанный парень.