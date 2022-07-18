Инцидент произошёл с работницей интернет-магазина
Улан-удэнка отсудила у работодателя компенсацию морального вреда за рухнувший на неё прямо в офисе потолок. Женщина просила выплатить ей 150 тысяч рублей, суд присудил сумму вдвое меньшую.
Об этом деле рассказали в пресс-службе Железнодорожного районного суда. Женщина трудилась в должности менеджера интернет-магазина. В мае 2021 года она находилась на рабочем месте, в кабинете оформления и формирования заказов. В какой-то момент на неё, в присутствии курьеров, обрушилась отделка потолка.
Женщина получила травму головы. Она была госпитализирована в нейрохирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи, где проходила лечение.
Затем она обратилась к работодателю с требованием о признании произошедшего с ней несчастного случая несчастным случаем на производстве. Однако он расследование не провёл, акт формы не составил.
- Исследованные в ходе судебного разбирательства материалы дела свидетельствуют, что произошедший с истцом несчастный случай произошёл при нахождении последней на рабочем месте, при исполнении трудовых обязанностей. В связи с чем, несчастный случай подлежит квалификации, как связанный с производством, - сообщили в пресс-службе райсуда.
Суд пришёл к выводу, что несчастный случай произошёл в результате ненадлежащего выполнения работодателем обязанностей по обеспечению безопасного места работы, а именно своевременному ремонту и надлежащему содержанию помещения.
Исковые требования потерпевшей были удовлетворены частично. Компания должна выплатить сотруднице 70 тысяч рублей.
Решение вступило в законную силу.
Улан-удэнка отсудила компенсацию за рухнувший на неё потолок
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Подъём ожидается на реках центральных, южных, юго-восточных и восточных районов
Инцидент произошёл с работницей интернет-магазина
Испугавшись, горе-преступник выбросил украденное
Задержанный мужчина стрелял в односельчан – отца и сына
Погибли водитель и пассажир иномарки
В аварии пострадала пожилая женщина-водитель
В МВД раскрыли подробности задержания особо опасного преступника
Автомобиль, в котором ехали дети, перевернулся
Мужчина скончался на месте
В селе, где произошла перестрелка, вводили режим «Сирена»
Зампред правительства Бурятии поблагодарил сотрудников за оперативное тушение очагов
Водитель сбил электроопору
Парень ранее судим
Авария произошла вечером
На утро 17 июля новых возгораний в лесах республики не обнаружено