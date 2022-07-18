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Улан-удэнка отсудила компенсацию за рухнувший на неё потолок

Улан-удэнка отсудила компенсацию за рухнувший на неё потолок
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Инцидент произошёл с работницей интернет-магазина

Улан-удэнка отсудила у работодателя компенсацию морального вреда за рухнувший на неё прямо в офисе потолок. Женщина просила выплатить ей 150 тысяч рублей, суд присудил сумму вдвое меньшую.

Об этом деле рассказали в пресс-службе Железнодорожного районного суда. Женщина трудилась в должности менеджера интернет-магазина. В мае 2021 года она находилась на рабочем месте, в кабинете оформления и формирования заказов. В какой-то момент на неё, в присутствии курьеров, обрушилась отделка потолка.

Женщина получила травму головы. Она была госпитализирована в нейрохирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи, где проходила лечение.

Затем она обратилась к работодателю с требованием о признании произошедшего с ней несчастного случая несчастным случаем на производстве. Однако он расследование не провёл, акт формы не составил.

- Исследованные в ходе судебного разбирательства материалы дела свидетельствуют, что произошедший с истцом несчастный случай произошёл при нахождении последней на рабочем месте, при исполнении трудовых обязанностей. В связи с чем, несчастный случай подлежит квалификации, как связанный с производством, - сообщили в пресс-службе райсуда.

Суд пришёл к выводу, что несчастный случай произошёл в результате ненадлежащего выполнения работодателем обязанностей по обеспечению безопасного места работы, а именно своевременному ремонту и надлежащему содержанию помещения.

Исковые требования потерпевшей были удовлетворены частично. Компания должна выплатить сотруднице 70 тысяч рублей.

Решение вступило в законную силу.


компенсация

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