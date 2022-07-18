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Житель Бурятии украл телефон у бортпроводника

Житель Бурятии украл телефон у бортпроводника
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Испугавшись, горе-преступник выбросил украденное

Во время авиарейса из Новосибирска в Иркутск у бортпроводника украли сотовый телефон стоимостью около 45 тысяч рублей. Потерпевший обратился с заявлением в транспортную полицию, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Транспортные полицейские установили подозреваемого. Им оказался 35-летний уроженец Бурятии, следовавший через Иркутск в Улан-Удэ.

Мужчина был задержан. Он признался в содеянном и сообщил, что, испугавшись, телефон он выбросил недалеко от автодороги по пути из Иркутска в Улан-Удэ. Задержанный пояснил, что таким образом хотел избежать наказания за совершённое преступление.

Однако, несмотря на это обстоятельство, уголовное дело на него, конечно же, возбудили. Подозреваемый заключен под стражу.


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