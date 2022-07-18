Испугавшись, горе-преступник выбросил украденное
Во время авиарейса из Новосибирска в Иркутск у бортпроводника украли сотовый телефон стоимостью около 45 тысяч рублей. Потерпевший обратился с заявлением в транспортную полицию, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Транспортные полицейские установили подозреваемого. Им оказался 35-летний уроженец Бурятии, следовавший через Иркутск в Улан-Удэ.
Мужчина был задержан. Он признался в содеянном и сообщил, что, испугавшись, телефон он выбросил недалеко от автодороги по пути из Иркутска в Улан-Удэ. Задержанный пояснил, что таким образом хотел избежать наказания за совершённое преступление.
Однако, несмотря на это обстоятельство, уголовное дело на него, конечно же, возбудили. Подозреваемый заключен под стражу.
Житель Бурятии украл телефон у бортпроводника
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Задержанный мужчина стрелял в односельчан – отца и сына
Погибли водитель и пассажир иномарки
В аварии пострадала пожилая женщина-водитель
В МВД раскрыли подробности задержания особо опасного преступника
Автомобиль, в котором ехали дети, перевернулся
Мужчина скончался на месте
Наезд произошёл на «зебре»
В селе, где произошла перестрелка, вводили режим «Сирена»
Зампред правительства Бурятии поблагодарил сотрудников за оперативное тушение очагов
Водитель сбил электроопору
Парень ранее судим
Авария произошла вечером
На утро 17 июля новых возгораний в лесах республики не обнаружено
Рецидивиста отправили в колонию
Происшествия, 16.07.2022
Ущерб составил почти полмиллиона рублей