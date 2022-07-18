Житель Бурятии украл телефон у бортпроводника

Испугавшись, горе-преступник выбросил украденное



Во время авиарейса из Новосибирска в Иркутск у бортпроводника украли сотовый телефон стоимостью около 45 тысяч рублей. Потерпевший обратился с заявлением в транспортную полицию, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Транспортные полицейские установили подозреваемого. Им оказался 35-летний уроженец Бурятии, следовавший через Иркутск в Улан-Удэ.



Мужчина был задержан. Он признался в содеянном и сообщил, что, испугавшись, телефон он выбросил недалеко от автодороги по пути из Иркутска в Улан-Удэ. Задержанный пояснил, что таким образом хотел избежать наказания за совершённое преступление.



Однако, несмотря на это обстоятельство, уголовное дело на него, конечно же, возбудили. Подозреваемый заключен под стражу.





