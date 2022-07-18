Появились подробности смертельной стрельбы в Бурятии

После этого подозреваемый сбежал с места происшествия. Раненых спустя непродолжительное время обнаружили родственники. Отец скончался в больнице.- У подозреваемого изъят обрез охотничьего ружья. В ближайшее время следователь приступит к его допросу, после которого будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц» и статье «Убийство». По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление мотивов преступления и его полной картины. Осуществляется сбор необходимой доказательственной базы, - сообщили в следственном управлении.