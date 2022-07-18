Появились подробности смертельной стрельбы в Бурятии

Следственное управление Следственного комитета России по Бурятии раскрыло подробности стрельбы в селе Джида, окончившейся убийством 61-летнего мужчины.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 17 июля в Джидинском районе Бурятии экстренно ввели режим «Сирена» и объявили нерабочий день по причине стрельбы, окончившейся убийством человека. Жителей призвали оставаться дома на время, пока велись поиски сбежавшего вооружённого преступника.
Сегодня утром, 18 июля, стало известно, что подозреваемый задержан. Это ранее судимый 64-летний житель села Джида. Розыск и задержание особо опасного преступника брал под личный контроль министр внутренних дел по Бурятии генерал-майор полиции Олег Кудинов. В МВД планируют представить к поощрению всех сотрудников, отличившихся в поимке подозреваемого.
Жертвами задержанного мужчины стали 61-летний пенсионер и его 39-летний сын.
По данным следствия, 17 июля поздним вечером подозреваемый в селе Джида вооружился обрезом охотничьего ружья. Он пришёл к знакомому односельчанину и во дворе его дома выстрелил прямо в живот.
Раненый успел позвонить сыну, который проживал на соседней улице. Мужчина поспешил на помощь отцу. Однако стрелявший также встретил его прицельным выстрелом из оружия. Заряд попал потерпевшему в шею.
Жертвами задержанного мужчины стали 61-летний пенсионер и его 39-летний сын.
По данным следствия, 17 июля поздним вечером подозреваемый в селе Джида вооружился обрезом охотничьего ружья. Он пришёл к знакомому односельчанину и во дворе его дома выстрелил прямо в живот.
Раненый успел позвонить сыну, который проживал на соседней улице. Мужчина поспешил на помощь отцу. Однако стрелявший также встретил его прицельным выстрелом из оружия. Заряд попал потерпевшему в шею.
После этого подозреваемый сбежал с места происшествия. Раненых спустя непродолжительное время обнаружили родственники. Отец скончался в больнице.
- У подозреваемого изъят обрез охотничьего ружья. В ближайшее время следователь приступит к его допросу, после которого будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц» и статье «Убийство». По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление мотивов преступления и его полной картины. Осуществляется сбор необходимой доказательственной базы, - сообщили в следственном управлении.