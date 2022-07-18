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Массовое ДТП под Ангарском унесло жизни двоих человек

Массовое ДТП под Ангарском унесло жизни двоих человек
Происшествия, 
Погибли водитель и пассажир иномарки

Массовое ДТП произошло 17 июля около 12 часов на автодороге Ангарск – Савватеевка неподалеку от дачного товарищества «Утёс» под Ангарском.

По предварительной информации, при столкновении автомобилей Toyota Fielder и Honda CR-V первую иномарку отбросило на полосу встречного движения, где она налетела сначала на кроссовер Subaru Forester, а затем на грузовик Nissan Condor. От произошедшего кран-манипулятор завалило на бок, а Honda и Toyota съехали в кювет.


В результате случившегося от полученных травм водитель и пассажир легкового авто погибли на месте до приезда скорой.

Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.





ДТП

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