Массовое ДТП под Ангарском унесло жизни двоих человек

Погибли водитель и пассажир иномарки
Массовое ДТП произошло 17 июля около 12 часов на автодороге Ангарск – Савватеевка неподалеку от дачного товарищества «Утёс» под Ангарском.
По предварительной информации, при столкновении автомобилей Toyota Fielder и Honda CR-V первую иномарку отбросило на полосу встречного движения, где она налетела сначала на кроссовер Subaru Forester, а затем на грузовик Nissan Condor. От произошедшего кран-манипулятор завалило на бок, а Honda и Toyota съехали в кювет.
В результате случившегося от полученных травм водитель и пассажир легкового авто погибли на месте до приезда скорой.
Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Погибли водитель и пассажир иномарки
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