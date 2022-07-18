Массовое ДТП под Ангарском унесло жизни двоих человек







В результате случившегося от полученных травм водитель и пассажир легкового авто погибли на месте до приезда скорой.



Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.













Массовое ДТП произошло 17 июля около 12 часов на автодороге Ангарск – Савватеевка неподалеку от дачного товарищества «Утёс» под Ангарском.По предварительной информации, при столкновении автомобилей Toyota Fielder и Honda CR-V первую иномарку отбросило на полосу встречного движения, где она налетела сначала на кроссовер Subaru Forester, а затем на грузовик Nissan Condor. От произошедшего кран-манипулятор завалило на бок, а Honda и Toyota съехали в кювет.