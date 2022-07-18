В Забайкалье вновь предупреждают о подъёмах уровня воды в реках

Подъём ожидается на реках центральных, южных, юго-восточных и восточных районов



Уровень воды в реках Забайкалья продолжает повышаться. Об этом информирует Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



- 18 июля на реках центральных, южных, юго-восточных и восточных районов ожидаются подъёмы уровней воды различной интенсивности, местами с выходом воды на пойму, - говорится в сообщении Забайкальского УГМС.



Вода поднялась на малых реках края и отдельных участках рек Аргуни, Шилки, Онона, Нерчи, Чикоя, Хилка, на Ингоде, Чите, Каренге – на 2-75 сантиметров. Остаются подтоплены поймы рек Аргунь, Борзя, Нижняя Борзя, Олекма.



- Также Забгидромет прогнозирует выход воды на пойму у рек Чита, Унда, Хойто-Ага и отдельных малых рек Могочинского района, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

