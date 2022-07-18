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В Бурятии после столкновения с легковушкой опрокинулся микрогрузовик

В Бурятии после столкновения с легковушкой опрокинулся микрогрузовик
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В аварии пострадала пожилая женщина-водитель

Днём 17 июля в Прибайкальском районе Бурятии на федеральной трассе «Байкал» произошло ДТП. После столкновения с легковушкой микрогрузовик опрокинулся на бок.

- 76-летняя водитель автомобиля «Ниссан Тиида», при выезде из села Еловка, на 421 км федеральной автодороги Иркутск – Чита не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомобилем «Ниссан Атлас» под управлением водителя 1982 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП пожилая водитель «Ниссана» получила травмы различной степени тяжести.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Заиграевском районе произошло ДТП, в результате пострадали женщина и две девочки. Одна из них впала в кому.

В Мухоршибирском районе погиб 40-летний мужчина, выпавший из кабины трактора.

ДТП

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