Жителя Бурятии, устроившего смертельную стрельбу, задержал спецназ

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 17 июля в Джидинском районе Бурятии экстренно ввели режим «Сирена» и объявили нерабочий день по причине стрельбы, окончившейся убийством человека. Жителей призвали оставаться дома на время, пока велись поиски сбежавшего вооружённого преступника.
Сегодня утром, 18 июля, стало известно, что подозреваемый задержан. Это ранее судимый 64-летний житель села Джида.
Выяснилось, что задержанный стрелял в двух человек, погиб 61-летний мужчина.
- Предварительно установлено, что вечером 17 июля ранее неоднократно судимый житель села Джида 1957 года рождения в ходе возникшей ссоры нанес огнестрельные ранения двоим гражданам, 1961 и 1982 г.р. После злоумышленник, представляющий опасность для окружающих, скрылся с места происшествия с оружием. Позднее 61-летний гражданин от полученного ранения скончался в больнице, - раскрыли подробности в пресс-службе МВД по Бурятии.
Розыск и задержание особо опасного преступника взял под личный контроль министр внутренних дел по Бурятии генерал-майор полиции Олег Кудинов. В МВД планируют представить к поощрению всех сотрудников, отличившихся в поимке подозреваемого.
- Особо будет отмечена роль участкового уполномоченного полиции, который получил оперативно-значимую информацию. В дальнейшем, при её проверке с участием спецназа, в результате грамотно проведённых оперативно-розыскных мероприятий с применением служебно-розыскных собак подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по горячим следам, - рассказали в МВД по Бурятии.
- В ближайшее время следователь приступит к его допросу. После будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемого мужчины меры пресечения, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.