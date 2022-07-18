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В Бурятии 12-летняя девочка впала в кому после ДТП

В Бурятии 12-летняя девочка впала в кому после ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автомобиль, в котором ехали дети, перевернулся

В воскресенье, 17 июля, около 8 часов вечера в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП, в результате пострадали женщина и две девочки. Одна из них впала в кому.

- 46-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя со стороны села Нарын в направлении села Тарбагатай, на 130 км автодороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга не справилась с управлением. Она совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате аварии водитель и две 12-летние девочки были госпитализированы в больницу. Одна из девочек получила тяжёлые травмы и впала в кому.

В Госавтоинспекции уточнили, что обе девочки не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Мухоршибирском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 40-летний мужчина, выпавший из кабины трактора. После чего пьяный тракторист проехался по своему пассажиру.

В субботу, 16 июля, в Улан-Удэ на «зебре» под колёса автомобиля попал пьяный пешеход
ДТП

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