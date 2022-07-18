Наезд произошёл на «зебре»
В субботу, 16 июля, около 22 часов в Улан-Удэ на «зебре» под колёса автомобиля попал 46-летний пешеход.
- 58-летний водитель автомобиля «Фольксваген», следуя со стороны 110 микрорайона в направлении 113-го, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на мужчину 1976 года рождения. В результате ДТП пешеход с травмами был госпитализирован в БСМП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Сбитый мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд в Улан-Удэ был зафиксирован 9 июля. В столкновении электросамоката под управлением подростка и автомобиля «Тойота Клюгер» пострадала восьмилетняя девочка, также ехавшая на самокате. Отметим, в российских правилах дорожного движения электросамокаты не прописаны, так что фактически катающиеся на них приравниваются к пешеходам.
5 июля в Селенгинском районе водитель «Тойоты Карина» сбил пешехода, который поздним вечером шёл по дороге в тёмной одежде, без световозвращающих элементов.
В Улан-Удэ пьяный пешеход попал под колёса
Происшествия, Фото:
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