В Бурятии во время стрельбы убили мужчину

Происшествия, Фото: "Джида-инфо". На фото - подозреваемый

В селе, где произошла перестрелка, вводили режим «Сирена»



Вечером 17 июля в Джидинском районе Бурятии произошло ЧП. Там экстренно ввели режим «Сирена» и объявили нерабочий день по причине стрельбы и поиска подозреваемого в убийстве.



Деталей инцидента не разглашались. Известно было, что произошла стрельба, а опасный преступник с оружием ещё находится на свободе.



- Земляки! Оставайтесь дома! - предупреждали местных жителей в группе «Джида-инфо. 24/7».



Позже выяснилось, что по подозрению в стрельбе разыскивается безработный, ранее судимый 64-летний джидинец. При себе у него было огнестрельное оружие.



О его задержании «Джида-инфо» проинформировала сегодня утром, 18 июля. После этого режим «Сирена» был отменён, все учреждения возобновили в прежнем режиме.



Подробности станут известны позже.

