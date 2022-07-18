18 июля

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В Бурятии во время стрельбы убили мужчину

В Бурятии во время стрельбы убили мужчину
Происшествия,  Фото:"Джида-инфо". На фото - подозреваемый
В селе, где произошла перестрелка, вводили режим «Сирена»

Вечером 17 июля в Джидинском районе Бурятии произошло ЧП. Там экстренно ввели режим «Сирена» и объявили нерабочий день по причине стрельбы и поиска подозреваемого в убийстве.

Деталей инцидента не разглашались. Известно было, что произошла стрельба, а опасный преступник с оружием ещё находится на свободе.

- Земляки! Оставайтесь дома! - предупреждали местных жителей в группе «Джида-инфо. 24/7».

Позже выяснилось, что по подозрению в стрельбе разыскивается безработный, ранее судимый 64-летний джидинец. При себе у него было огнестрельное оружие.

О его задержании «Джида-инфо» проинформировала сегодня утром, 18 июля. После этого режим «Сирена» был отменён, все учреждения возобновили в прежнем режиме.

Подробности станут известны позже. 
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