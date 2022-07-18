В селе, где произошла перестрелка, вводили режим «Сирена»
Вечером 17 июля в Джидинском районе Бурятии произошло ЧП. Там экстренно ввели режим «Сирена» и объявили нерабочий день по причине стрельбы и поиска подозреваемого в убийстве.
Деталей инцидента не разглашались. Известно было, что произошла стрельба, а опасный преступник с оружием ещё находится на свободе.
- Земляки! Оставайтесь дома! - предупреждали местных жителей в группе «Джида-инфо. 24/7».
Позже выяснилось, что по подозрению в стрельбе разыскивается безработный, ранее судимый 64-летний джидинец. При себе у него было огнестрельное оружие.
О его задержании «Джида-инфо» проинформировала сегодня утром, 18 июля. После этого режим «Сирена» был отменён, все учреждения возобновили в прежнем режиме.
Подробности станут известны позже.
В Бурятии во время стрельбы убили мужчину
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина скончался на месте
Наезд произошёл на «зебре»
В селе, где произошла перестрелка, вводили режим «Сирена»
Зампред правительства Бурятии поблагодарил сотрудников за оперативное тушение очагов
Водитель сбил электроопору
Парень ранее судим
Авария произошла вечером
На утро 17 июля новых возгораний в лесах республики не обнаружено
Рецидивиста отправили в колонию
Ущерб составил почти полмиллиона рублей
Немало пожаров происходит из-за превышения допустимой нагрузки
Машину пострадавшего они сожгли
Малышка проглотила батарейку на глазах у родителей
Разъярённый мужчина нанёс около 60-и ударов
Расследуется уголовное дело