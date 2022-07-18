В Улан-Удэ автомобилист оставил горожан без света

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Водитель сбил электроопору



16 июля на улице Красногвардейская, 30 в Улан-Удэ автомобилист сбил электроопору. В результате ДТП отключилась электроэнергия у потребителей частично частного сектора: ул. Бабушкина, Заудинская, Красногвардейская, Подкаменская, Трубачеева, Широких-Полянского.



Подключение проводилось поэтапно: в 14:20 электроэнергия восстановлена по нормальной схеме потребителям ул. Бабушкина (частично), Подкаменская, Широких-Полянского.



В 18:44 провели работы по демонтажу-монтажу железобетонного пасынка электроопоры, восстановили воздушные линии, запитали оставшихся потребителей по нормальной схеме. Время отключения составило 5,5 часов, сообщается в оперативной сводке по городу.



