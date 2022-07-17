Житель Бурятии украл велосипед в Новокузнецке



В полицию в Новокузнецке поступило сообщение о краже велосипеда. Мужчина рассказал, что на несколько минут зашёл в торговый павильон, а когда вышел, обнаружил, что велосипед пропал.



Через несколько минут на место преступления прибыл экипаж ГИБДД. Инспекторы посадили потерпевшего в салон автомобиля и вместе с ним приступили к поискам похитителя. На улице Ермакова удалось задержать злоумышленника. Им оказался ранее судимый 25-летний житель Бурятии. Парень был пьян.



Выяснилось, что молодой человек приехал в Новокузнецк к своей девушке. Проходя мимо павильона, подозреваемый увидел, что потерпевший оставил свой велосипед без присмотра, и украл его.



Возбуждено уголовное дело. Украденный велосипед возвращён законному владельцу, сообщают в ГУ МВД России по Кемеровской области.

