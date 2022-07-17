Авария произошла вечером
15 июля около 20.10 в селе Харашибирь 14-летний подросток, управляя мотоциклом «ИЖ Планета», столкнулся с автомобилем «Мазда Демио» под управлением жительницы села Мухоршибирь.
Подросток был доставлен в районную больницу с травмами
- Привлечены родители несовершеннолетнего за передачу транспортного средства лицу, не имеющему права управления транспортными средствами - ч.3 ст. 12.7 КПРФ об АП, предусматривает штраф 30000 тыс. рублей, - сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
В Бурятии в ДТП пострадал подросток
Происшествия, Фото:
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