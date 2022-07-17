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В Бурятии в ДТП пострадал подросток

В Бурятии в ДТП пострадал подросток
Происшествия,  Фото:группа «Мухоршибирь-инфо.24/7»
Авария произошла вечером

15 июля около 20.10 в селе Харашибирь 14-летний подросток, управляя мотоциклом «ИЖ Планета», столкнулся с автомобилем «Мазда Демио» под управлением жительницы села Мухоршибирь.

Подросток был доставлен в районную больницу с травмами

- Привлечены родители несовершеннолетнего за передачу транспортного средства лицу, не имеющему права управления транспортными средствами - ч.3 ст. 12.7 КПРФ об АП, предусматривает штраф 30000 тыс. рублей, - сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7». 
ДТП несовершеннолетние

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