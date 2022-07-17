В Бурятии тушат лесной пожар в Курбинском лесничестве



За прошедшие сутки проводились работы по дотушиванию 2 лесных пожаров в Хоринском районе. Они возникли из-за сухой грозы 14 июля.



С огнём сражались 118 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Задействовано 24 единицы лесопожарной техники.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 18 га.



Один лесной пожар ликвидирован. Продолжаются работы по дотушиванию локализованного очага в Курбинском лесничестве. Тушение осложняют толстая лесная подстилка, высокая захламлённость и каменные россыпи.



Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства, на утро 17 июля новых возгораний в лесах республики не обнаружено.



В республике действует особый противопожарный режим. За несоблюдение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрено наложение административного штрафа от 40 тысяч рублей. Соблюдайте правила пожарной безопасности.



Обо всех возгорания в лесу нужно сообщать на горячую линию 20-44-44.

