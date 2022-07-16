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В Улан-Удэ за неделю автомобилисты сбили шесть ограждений

В Улан-Удэ за неделю автомобилисты сбили шесть ограждений
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ущерб составил почти полмиллиона рублей

Дорожные ограждения предупреждают серьёзные последствия аварий, но в результате ДТП они часто оказываются искорёженными.

Отвечает за содержание дорожный ограждений МБУ «Комбинат по благоустройству». Только с начала недели мобильные бригады для обеспечения безопасности дорожного движения оперативно восстановили шесть ограждений, повреждённых в результате ДТП

С начала 2022 года в результате дорожно-транспортных происшествий повреждено 176 метров дорожный ограждений. Комбинат предъявил 33 претензии в адрес автовладельцев, виновных в порче городского имущества.

- Общая сумма ущерба составила 489 тысяч рублей, возмещён ущерб на сумму 296 тысяч рублей. Взыскания по остальным требованиям продолжаются, - сообщил и.о. главного инженера комбината по благоустройству Сергей Ермоев.

В пресс-службе мэрии Улан-Удэ отметили, что в случае, если виновник ДТП решил скрыться с места наезда или сноса дорожного ограждения, то это действие по закону расценивается как оставление места аварии, за что виновнику ДТП грозит лишение водительских прав на 12–18 месяцев или арест до 15 суток.

Улан-удэнцев, ставшими свидетелями ДТП с участием дорожных ограждений просят незамедлительно сообщить информацию в ГИБДД по номеру: 29-29-02, круглосуточную диспетчерскую комбината по телефону: 44-46-77.
ДТП

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