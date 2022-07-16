В Бурятии тушат грозовые пожары

Тушение осложняют особенности местности



За прошедшие сутки проводились работы по дотушиванию трёх лесных пожаров в Баргузинском и Хоринском районах, возникших из-за сухих гроз.



С огнём сражались 164 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Задействовано 28 единиц лесопожарной техники.



Лесной пожар в Баргузинском районе ликвидирован. Два пожара в Хоринском районе локализованы на общей площади 18 га.



- Пожар в Курбинском лесничестве возник на старой гари. Активного горения нет, очаг дымит внутри. Сложность тушения в том, что очень толстая подстилка - 40 см. Много камней, бойцы всё расчищают, - рассказал на оперативном штабе по тушению лесных пожаров, руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.



На утро 16 июля продолжаются работы по дотушиванию двух локализованных очагов в Хоринском районе, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



Здесь напомнили, в республике действует особый противопожарный режим. За несоблюдение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрено наложение административного штрафа от 40 тысяч рублей.

