 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 июля

15 июля

Популярное

В Бурятии тушат грозовые пожары

В Бурятии тушат грозовые пожары
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Тушение осложняют особенности местности

За прошедшие сутки проводились работы по дотушиванию трёх лесных пожаров в Баргузинском и Хоринском районах, возникших из-за сухих гроз.

С огнём сражались 164 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Задействовано 28 единиц лесопожарной техники.

Лесной пожар в Баргузинском районе ликвидирован. Два пожара в Хоринском районе локализованы на общей площади 18 га.

- Пожар в Курбинском лесничестве возник на старой гари. Активного горения нет, очаг дымит внутри. Сложность тушения в том, что очень толстая подстилка - 40 см. Много камней, бойцы всё расчищают, - рассказал на оперативном штабе по тушению лесных пожаров, руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

На утро 16 июля продолжаются работы по дотушиванию двух локализованных очагов в Хоринском районе, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

Здесь напомнили, в республике действует особый противопожарный режим. За несоблюдение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрено наложение административного штрафа от 40 тысяч рублей.
лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ произошёл крупный пожар
В Улан-Удэ произошёл крупный пожар
Происшествия, 15.07.2022
Горели гаражный бокс и цех по производству арбалитовых блоков
В Иркутске ловят сбежавшего медведя
В Иркутске ловят сбежавшего медведя
Происшествия, 15.07.2022
Животное сбежало из питомника ещё 8 июля
В Бурятии назвали основную причину пожаров
В Бурятии назвали основную причину пожаров
Происшествия, 15.07.2022
Из-за неосторожного обращения с огнём 14 человек погибли
В Иркутске в сгоревшем доме едва не погибли двое человек
В Иркутске в сгоревшем доме едва не погибли двое человек
Происшествия, 15.07.2022
Пострадавших госпитализировали с отравлением угарным газом
В Бурятии один брат застрелил другого
В Бурятии один брат застрелил другого
Происшествия, 15.07.2022
Ссора и драка между родными братьями окончилась убийством
Читинец работал курьером у мошенников
Читинец работал курьером у мошенников
Происшествия, 15.07.2022
Пожилая женщина лишилась 300 тысяч
Улан-удэнца, искавшего такси, пырнули ножом и ограбили
Улан-удэнца, искавшего такси, пырнули ножом и ограбили
Происшествия, 15.07.2022
Преступником оказался 24-летний уголовник
91-летняя улан-удэнка раскусила мошенников
91-летняя улан-удэнка раскусила мошенников
Происшествия, 15.07.2022
Девушка-мошенница пыталась выдать себя за 70-летнюю женщину
В Бурятии «Мерседес» разогнался под камерой до 198 км/ч
В Бурятии «Мерседес» разогнался под камерой до 198 км/ч
Происшествия, 15.07.2022
Лихач разогнался на федеральной трассе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^