Рецидивиста отправили в колонию
Ранее судимый житель Северо-Байкальского района Бурятии признан виновным в краже.
Преступление произошло на лестничном пролёте между первым и вторым этажами в подъезде дома. Он увидел в левом наружном кармане кофты женщины сотовый телефон, и стащил его.
После кражи он скрылся с места преступления. Ущерб составил 10 тысяч рублей.
Вину в совершенном преступлении мужчина признал в полном объёме. Кроме того, его виновность подтверждена письменными материалами дела, показаниями потерпевшей, свидетелей, протоколами следственных действий, исследованными в ходе судебного заседания.
По совокупности преступлений, суд, с учётом наличия рецидива, путём частичного сложения наказания, назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 6 месяцев.
Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Северобайкальского городского суда.
Житель Бурятии стащил у женщины телефон из кармана
Происшествия, Фото:
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