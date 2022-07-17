 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 июля

16 июля

15 июля

Популярное

Житель Бурятии стащил у женщины телефон из кармана

Житель Бурятии стащил у женщины телефон из кармана
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Рецидивиста отправили в колонию

Ранее судимый житель Северо-Байкальского района Бурятии признан виновным в краже.

Преступление произошло на лестничном пролёте между первым и вторым этажами в подъезде дома. Он увидел в левом наружном кармане кофты женщины сотовый телефон, и стащил его.

После кражи он скрылся с места преступления. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Вину в совершенном преступлении мужчина признал в полном объёме. Кроме того, его виновность подтверждена письменными материалами дела, показаниями потерпевшей, свидетелей, протоколами следственных действий, исследованными в ходе судебного заседания.

По совокупности преступлений, суд, с учётом наличия рецидива, путём частичного сложения наказания, назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Северобайкальского городского суда.


кража суд приговор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии тушат лесной пожар в Курбинском лесничестве
В Бурятии тушат лесной пожар в Курбинском лесничестве
Происшествия, 17.07.2022
На утро 17 июля новых возгораний в лесах республики не обнаружено
В Улан-Удэ за неделю автомобилисты сбили шесть ограждений
В Улан-Удэ за неделю автомобилисты сбили шесть ограждений
Происшествия, 16.07.2022
Ущерб составил почти полмиллиона рублей 
В Бурятии предупреждают об опасности использования тройников и удлинителей
В Бурятии предупреждают об опасности использования тройников и удлинителей
Происшествия, 16.07.2022
Немало пожаров происходит из-за превышения допустимой нагрузки 
В Забайкалье парни напали на таксиста
В Забайкалье парни напали на таксиста
Происшествия, 16.07.2022
Машину пострадавшего они сожгли 
В Иркутске врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую батарейку
В Иркутске врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую батарейку
Происшествия, 16.07.2022
Малышка проглотила батарейку на глазах у родителей 
В Бурятии тушат грозовые пожары
В Бурятии тушат грозовые пожары
Происшествия, 16.07.2022
 Тушение осложняют особенности местности  
В Улан-Удэ произошёл крупный пожар
В Улан-Удэ произошёл крупный пожар
Происшествия, 15.07.2022
Горели гаражный бокс и цех по производству арбалитовых блоков
В Иркутске ловят сбежавшего медведя
В Иркутске ловят сбежавшего медведя
Происшествия, 15.07.2022
Животное сбежало из питомника ещё 8 июля
В Бурятии назвали основную причину пожаров
В Бурятии назвали основную причину пожаров
Происшествия, 15.07.2022
Из-за неосторожного обращения с огнём 14 человек погибли
В Иркутске в сгоревшем доме едва не погибли двое человек
В Иркутске в сгоревшем доме едва не погибли двое человек
Происшествия, 15.07.2022
Пострадавших госпитализировали с отравлением угарным газом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^