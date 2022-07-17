Житель Бурятии стащил у женщины телефон из кармана

Рецидивиста отправили в колонию



Ранее судимый житель Северо-Байкальского района Бурятии признан виновным в краже.



Преступление произошло на лестничном пролёте между первым и вторым этажами в подъезде дома. Он увидел в левом наружном кармане кофты женщины сотовый телефон, и стащил его.



После кражи он скрылся с места преступления. Ущерб составил 10 тысяч рублей.



Вину в совершенном преступлении мужчина признал в полном объёме. Кроме того, его виновность подтверждена письменными материалами дела, показаниями потерпевшей, свидетелей, протоколами следственных действий, исследованными в ходе судебного заседания.



По совокупности преступлений, суд, с учётом наличия рецидива, путём частичного сложения наказания, назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 6 месяцев.



Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Северобайкальского городского суда.





