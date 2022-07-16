В Бурятии мужчина с кулаками набросился на пограничника

Мужчина получил «условку»



В середине марта в магазине уполномоченный отделения пограничной заставы ПУ ФСБ России по Бурятии обратился к мужчине с требованием предъявить документ, удостоверяющий личность. Последний ответил, что у него при себе документов нет. На это ему предложили проследовать в помещение отделения пограничной заставы для установления личности.



Мужчину это возмутило, и он ударил пограничника кулаком в область груди.



- Своими преступными действиями М. причинил уполномоченному отделения пограничной заставы ПУ ФСБ России по Республике Бурятия А. физический, моральный вред и нравственные страдания, - сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.



Суд квалифицировал действия мужчины по ч.1 ст.318 УК РФ как применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.



Мужчину суд признал виновным и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года.



Приговор вступил в законную силу.

