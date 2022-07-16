В Забайкалье парни напали на таксиста



В полицию в Борзинском районе поступило сообщение о госпитализации 42-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Оказалось, что он занимается частным извозом и накануне в интернет-приложении взял заявку на поездку в посёлке Шерловая Гора. В его автомобиль сели трое пассажиров – два молодых человека и девушка. По пути следования один из парней накинул водителю на шею проволоку, другой нанёс удары ножом. Потерявшего сознание мужчину подозреваемые высадили из автомобиля и скрылись. Придя в себя, водитель обратился за медицинской помощью.



Личности подозреваемых были установлены.



После совершения преступления молодые люди направились пешком в соседний Оловяннинский район. Оперативники уголовного розыска задержали их в одном из магазинов в посёлке Ясная.



Автомобиль таксиста был найден сгоревшим на окраине Шерловой Горы. Предположительно, задержанные намеревались завладеть деньгами и машиной таксиста, однако заглушив её, не смогли завести из-за оборудованной охранной сигнализации и подожгли. В итоге их «добычей» стали три тысячи рублей.



- В настоящее время уголовное дело возбуждено по факту неправомерного завладения транспортным средством, совершенного с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Его расследование находится в производстве следователей СУ СК России по Забайкальскому краю, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю



Жители Борзи 1999 и 2002 годов рождения допрошены в качестве подозреваемых. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



