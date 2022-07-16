Забайкалец осуждён за незаконный оборот слитков золота на 39 млн



Прокуратура Забайкальского района Забайкальского края поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя посёлка Забайкальск. Он признан виновным в незаконных перевозке и хранении драгоценных металлов в крупном размере.



Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России.



В сентябре 2021 года мужчина нашёл в степи пакет, в котором находились 27 слитков золота общей массой более 10 кг, которые перевёз на личном автомобиле к месту своего жительства, где хранил до изъятия сотрудниками правоохранительных органов.



- Обвиняемый вину признал в полном объеме, по результатам рассмотрения уголовного дела суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тыс. рублей, - сообщают в прокуратуре Забайкальского края.



Изъятые слитки конфискованы в собственность государства.



Приговор вступил в законную силу.