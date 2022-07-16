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Иркутянина, до смерти забившего гражданскую жену, отправили в колонию

Иркутянина, до смерти забившего гражданскую жену, отправили в колонию
Происшествия,  Фото:pexels.com
Разъярённый мужчина нанёс около 60-и ударов

Житель города Иркутска признан виновным в убийстве.

По данным следствия и суда, 12 августа 2021 года около 22 часов 50 минут на территории станции «Военный городок» Восточно-Сибирской Железной дороги в ходе внезапно возникшего конфликта иркутянин избил свою гражданскую супругу. Мужчина нанёс не менее 60 ударов кулаками и ногами в область головы и туловища женщины.

Со множественными травмами потерпевшую доставили в больницу, где она на следующий день скончалась.

В этот же день мужчину задержали сотрудники линейного отдела МВД России на станции Иркутск-Пассажирский.

- Приговором суда с учётом позиции государственного обвинителя Иркутской транспортной прокуратуры осужденному назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы 1 год 6 месяцев, - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Приговор в законную силу не вступил.
Иркутск суд приговор

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