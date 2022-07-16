В Иркутске врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую батарейку





Проще говоря, содержимое батарейки прожигает в стенке органа «дыру» и пациенту потребуется несколько операций, пластика поражённого органа, длительная реабилитация.



Операционная бригада сразу по прибытию маленькой пациентки провела извлечение инородного предмета. Их врачи достают из тела ребёнка без операции, применяя эндоскопическую методику и специальный инструмент. Промедление недопустимо, ведь новая батарейка особенно агрессивна. Кроме того, само стояние предмета в пищеводе оказывает давление на слизистую, приводя к некрозу ткани.



- В нашем случае батарейка, хотя и находилась в пищеводе всего три часа, успела окислиться и повредить давлением подслизистую оболочку пищевода на глубину 2-8 мм, поэтому пока малышка будет проходить лечение в хирургическом отделении, - сообщает его заведующая Ирина Кайгородова.



Детских хирург призывает родителей быть внимательными и не оставлять детей без присмотра наедине с предметами, которые они могут проглотить. Опасность представляют семечки, орехи, пуговицы, мелкие игрушки, шарики, особенно магнитного конструктора.











Вечером 11 июля на глазах у родителей двухлетняя девочка из города Усолье-Сибирское за пару секунд извлекла из упаковки и положила себе в рот плоскую батарейку.Родители тут же бросились в больницу. Врачи отмечают оперативность родителей, ведь так и нужно поступать в случае, если ребёнок вдохнул или проглотил инородное тело. Удалить предмет не удалось, он застрял в средней трети пищевода. Малышку на скорой сразу же повезли в детскую областную больницу.- Пока ребёнок ехал, медики готовились к удалению инородного тела. Отметим, что хирурги-эндоскописты, даже если в отпуске, не позволяют себе уехать далеко, и заведующий оперблоком Эдуард Сапухин оперативно прибыл в больницу. В случае с батарейками медлить нельзя. Если не оказать помощь вовремя, ребёнок может стать инвалидом. Корпус батарейки быстро окисляется, через несколько часов едкий электролит изливается и причиняет химический ожог различной степени тяжести. На его месте образуется рубец, просвет пищевода может сузиться. Пострадавшему потребуется длительное лечение, возможно, операции. В особо тяжёлых случаях происходит перфорация стенки пищевода, желудка или кишечника, - сообщает пресс-служба больницы.