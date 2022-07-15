 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 июля

14 июля

Популярное

В Улан-Удэ произошёл крупный пожар

В Улан-Удэ произошёл крупный пожар
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Горели гаражный бокс и цех по производству арбалитовых блоков

Днём 14 июля в гаражном боксе на Спиртзаводском тракте в Улан-Удэ произошёл крупный пожар. О нём сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Сигнал пожарным поступил в 13.38 часов. Первое подразделение было на месте вызова спустя четыре минуты. В это время горела кровля гаражного бокса, а также крыша пристроенного к нему цеха по производству арбалитовых блоков.


Спустя 45 минут пожарные локализовали пожар, а спустя ещё 25 ликвидировали открытое горение.

Сгорела кровля здания на общей площади 690 квадратных метров, повреждены помещения изнутри.

Пострадавших нет.

Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ произошёл крупный пожар
В Улан-Удэ произошёл крупный пожар
Происшествия, 15.07.2022
Горели гаражный бокс и цех по производству арбалитовых блоков
В Иркутске ловят сбежавшего медведя
В Иркутске ловят сбежавшего медведя
Происшествия, 15.07.2022
Животное сбежало из питомника ещё 8 июля
В Бурятии назвали основную причину пожаров
В Бурятии назвали основную причину пожаров
Происшествия, 15.07.2022
Из-за неосторожного обращения с огнём 14 человек погибли
В Иркутске в сгоревшем доме едва не погибли двое человек
В Иркутске в сгоревшем доме едва не погибли двое человек
Происшествия, 15.07.2022
Пострадавших госпитализировали с отравлением угарным газом
В Бурятии один брат застрелил другого
В Бурятии один брат застрелил другого
Происшествия, 15.07.2022
Ссора и драка между родными братьями окончилась убийством
Читинец работал курьером у мошенников
Читинец работал курьером у мошенников
Происшествия, 15.07.2022
Пожилая женщина лишилась 300 тысяч
Улан-удэнца, искавшего такси, пырнули ножом и ограбили
Улан-удэнца, искавшего такси, пырнули ножом и ограбили
Происшествия, 15.07.2022
Преступником оказался 24-летний уголовник
91-летняя улан-удэнка раскусила мошенников
91-летняя улан-удэнка раскусила мошенников
Происшествия, 15.07.2022
Девушка-мошенница пыталась выдать себя за 70-летнюю женщину
В Бурятии «Мерседес» разогнался под камерой до 198 км/ч
В Бурятии «Мерседес» разогнался под камерой до 198 км/ч
Происшествия, 15.07.2022
Лихач разогнался на федеральной трассе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^