



Днём 14 июля в гаражном боксе на Спиртзаводском тракте в Улан-Удэ произошёл крупный пожар. О нём сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Сигнал пожарным поступил в 13.38 часов. Первое подразделение было на месте вызова спустя четыре минуты. В это время горела кровля гаражного бокса, а также крыша пристроенного к нему цеха по производству арбалитовых блоков.Спустя 45 минут пожарные локализовали пожар, а спустя ещё 25 ликвидировали открытое горение.Сгорела кровля здания на общей площади 690 квадратных метров, повреждены помещения изнутри.Пострадавших нет.Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.