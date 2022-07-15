Горели гаражный бокс и цех по производству арбалитовых блоков
Днём 14 июля в гаражном боксе на Спиртзаводском тракте в Улан-Удэ произошёл крупный пожар. О нём сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Сигнал пожарным поступил в 13.38 часов. Первое подразделение было на месте вызова спустя четыре минуты. В это время горела кровля гаражного бокса, а также крыша пристроенного к нему цеха по производству арбалитовых блоков.
Спустя 45 минут пожарные локализовали пожар, а спустя ещё 25 ликвидировали открытое горение.
Сгорела кровля здания на общей площади 690 квадратных метров, повреждены помещения изнутри.
Пострадавших нет.
Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Горели гаражный бокс и цех по производству арбалитовых блоков
Животное сбежало из питомника ещё 8 июля
Из-за неосторожного обращения с огнём 14 человек погибли
Пострадавших госпитализировали с отравлением угарным газом
Столкнулись автобус и легковушка
Ссора и драка между родными братьями окончилась убийством
Женщина содержала 13 беспородных собак
Молодой человек нанёс 16 ножевых ранений
Пожилая женщина лишилась 300 тысяч
На суде мужчина заявил, что раскаялся
Преступником оказался 24-летний уголовник
Ущерб составил почти 500 млн
Девушка-мошенница пыталась выдать себя за 70-летнюю женщину
Лихач разогнался на федеральной трассе
Браконьеры пытались убежать