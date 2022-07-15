Из-за неосторожного обращения с огнём 14 человек погибли
Лидером среди причин, по которым возникают пожары, было и остаётся неосторожное обращение с огнём, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Так, с начала года в республике зарегистрировано 3335 случаев возгораний. В их числе 2748 загораний совершено по неосторожности, это 91% от общего числа происшествий.
Из-за неосторожного обращения с огнём пострадал 31 человек, 14 человек погибли.
- Очевидно, что полностью избежать подобных происшествий никогда не удастся, однако снизить вероятность пожара вполне возможно. Всё, что для этого нужно – простая сознательность, а также чёткое понимание того, как много зависит от каждого человека в этом вопросе. Причиной пожара могут стать: неосторожность при курении, детская шалость с огнём. Кроме того, к пожару может привести нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня. Из-за халатного обращения с огнём в районах Бурятии горят леса, дома, надворные постройки, гаражи, сараи, бани, стайки, в городах квартиры, муниципальные здания и торговые центры. В огне гибнут люди, животные и растения, - отмечают специалисты.
В Бурятии назвали основную причину пожаров
Происшествия, Фото:
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