Пострадавших госпитализировали с отравлением угарным газом
14 июля в Иркутской области произошло пять пожаров. В Иркутске спасли двух человек, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
Возгорание в жилом деревянном доме на улице Полярная произошло вечером. В 22:39 на телефон 101 поступило сообщение от очевидцев о том, что из-под кровли идёт дым.
Приехавшие пожарные отправились на разведку внутрь горящего дома и в одной из комнат обнаружили двух человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.
66-летнего мужчину и 50-летнюю женщину спасли и передали бригаде скорой помощи с отравлением угарным газом. Пострадавшие были госпитализированы.
В 23:03 открытый огонь был потушен. В результате пожара дом повреждён на площади 40 квадратных метров.
Осмотр места происшествия показал, что возгорание началось из-за оставленной на включенной плите сковороды.
Всего с начала года в Иркутской области произошло 3865 пожаров, погибли 114 человек, 113 получили травмы. 561 человек спасён на пожарах.
В Иркутске в сгоревшем доме едва не погибли двое человек
Происшествия, Фото:
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