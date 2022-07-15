В Иркутске в сгоревшем доме едва не погибли двое человек

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пострадавших госпитализировали с отравлением угарным газом



14 июля в Иркутской области произошло пять пожаров. В Иркутске спасли двух человек, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.



Возгорание в жилом деревянном доме на улице Полярная произошло вечером. В 22:39 на телефон 101 поступило сообщение от очевидцев о том, что из-под кровли идёт дым.



Приехавшие пожарные отправились на разведку внутрь горящего дома и в одной из комнат обнаружили двух человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.



66-летнего мужчину и 50-летнюю женщину спасли и передали бригаде скорой помощи с отравлением угарным газом. Пострадавшие были госпитализированы.



В 23:03 открытый огонь был потушен. В результате пожара дом повреждён на площади 40 квадратных метров.



Осмотр места происшествия показал, что возгорание началось из-за оставленной на включенной плите сковороды.



Всего с начала года в Иркутской области произошло 3865 пожаров, погибли 114 человек, 113 получили травмы. 561 человек спасён на пожарах.

