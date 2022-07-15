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В Бурятии в ДТП пострадали женщина, девушка и девочка

В Бурятии в ДТП пострадали женщина, девушка и девочка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Столкнулись автобус и легковушка

Ночью 15 июля в Селенгинском районе Бурятии столкнулись автобус Fiat Ducato и легковой автомобиль Toyota Premio.

- По предварительным данным, 57-летний водитель Fiat Ducato, следуя со стороны Новоселенгинска в направлении села Ехэ-Цаган, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Toyota Premio под управлением водителя 1982 года рождения, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП в Гусиноозёрскую центральную районную больницу госпитализировали трёх пассажирок Toyota – 40-летнюю женщину, 22-летнюю девушку и 12-летнюю девочку.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 14 июля, в Бурятии произошло ДТП с участием пьяных водителей. В Селенгинском районе столкнулись два автомобиля, одним из которых управлял нетрезвый мужчина, при этом авария произошла не по его вине.

В Еравнинском районе 37-летняя пьяная женщина на автомобиле «Субару» врезалась в «Тойоту Калдину», ехавшую во встречном направлении. За рулём второго автомобиля оказался водитель без прав. 
ДТП

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