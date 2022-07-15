Молодой человек нанёс 16 ножевых ранений
Суд приговорил к шести годам и шести месяцам лишения свободы подростка из Читы за убийство 14-летней подруги. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Забайкальскому краю.
Как сообщал «Байкал-Daily», убийство произошло 14 октября 2021 года в микрорайоне Молодёжный. Молодой человек, которому тогда было 15 лет, пришёл домой к 14-летней подруге. Там они поссорились.
По данным Telegram-канала SHOT, девушка решила расстаться с парнем, считая он слил в Сеть её интимные фото. Во время конфликта юноша нанёс 16 ножевых ранений, после чего сбежал из квартиры, забрав орудие убийства и её телефон. Тело девушки обнаружила мать после прихода с работы.
Задержали юного убийцу через часов.
Отбывать наказание он будет в воспитательной колонии.
В Чите подростку дали шесть колонии за убийство 14-летней девушки
Происшествия, Фото:
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