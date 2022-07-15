Ссора и драка между родными братьями окончилась убийством
Днём 13 июля на животноводческой стоянке в местности Баян-Дылгыр возле улуса Инзагатуй в Джидинском районе Бурятии обнаружили тело 62-летнего мужчины. Он погиб от огнестрельного ранения левой ноги.
Убийство уже раскрыто. Следователи задержали 57-летнего брата скончавшегося мужчины, который дал признательные показания.
По данным следствия, родные братья работали и жили на животноводческой стоянке. Вечером 12 июля они распивали алкоголь.
- Спустя некоторое время между пьяными мужчинами из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения возникла ссора, переросшая в потасовку. Старший брат повалил младшего и начал сдавливать ему шею руками. Вырвавшись, мужчина взял на веранде гладкоствольное огнестрельное ружье ТОЗ-63 16 калибра, направил его на старшего брата и выстрелил. Ранение оказалось опасным, так как патроном были повреждены кровеносные сосуды бедра, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.
Спустя непродолжительное время старший брат скончался на месте из-за обильной кровопотери.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
В Бурятии один брат застрелил другого
Происшествия, Фото:
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