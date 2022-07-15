Пожилая женщина лишилась 300 тысяч
В Чите в полицию обратилась 88-летняя бабушка, отдавшая мошенникам 300 тысяч рублей.
Пожилой женщине позвонили мошенники и сказали, что её дочь попала в ДТП. А чтобы избежать ответственности, нужно заплатить 300 тысяч. Деньги попросили передать курьеру.
Сотрудники уголовного розыска установили 30-летнего читинца, который в этой схеме выступил в качестве курьера. Он был доставлен в отдел полиции.
- Установлено, что читинец в поисках работы оставил свои контактные данные на интернет-площадке. Через некоторое время ему позвонили неизвестные и предложили работу курьера. Мужчине сообщили адрес пожилой женщины, которая должна была передать ему 300 тысяч рублей, при этом, его попросили представиться чужим именем. Получив от пенсионерки деньги, он перевёл часть суммы на указанный неизвестными счёт, оставив себе 30 тысяч рублей в качестве оплаты за выполненную работу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Кто именно дал работу читинцу, сейчас устанавливается. Мужчине же грозит уголовная ответственность за соучастие и пособничество в преступлении.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ 12 июля две пожилые женщины, 91 года и 74 лет, не поддались на аналогичную схему. Они раскусили мошенников и не отдали им деньги, а после обратились в полицию.
Читинец работал курьером у мошенников
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На суде мужчина заявил, что раскаялся
Преступником оказался 24-летний уголовник
Ущерб составил почти 500 млн
Девушка-мошенница пыталась выдать себя за 70-летнюю женщину
Лихач разогнался на федеральной трассе
Браконьеры пытались убежать
Задержанные заявили, что «не хотели смерти»
Пострадала пьяная пассажирка
В автоаварии пострадала пассажирка
Водитель зря решил помочь голосующему на дороге
Пожары, которые возникают в труднодоступных сложных местностях, тушат оперативно
Ущерб составил 170 тысяч рублей
Преступник побил и ограбил жертву
Задержанный не так давно был осуждён за аналогичное преступление
Подростка нашли у матери