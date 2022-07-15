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Читинец работал курьером у мошенников

Читинец работал курьером у мошенников
Происшествия, 
Пожилая женщина лишилась 300 тысяч

В Чите в полицию обратилась 88-летняя бабушка, отдавшая мошенникам 300 тысяч рублей.

Пожилой женщине позвонили мошенники и сказали, что её дочь попала в ДТП. А чтобы избежать ответственности, нужно заплатить 300 тысяч. Деньги попросили передать курьеру.

Сотрудники уголовного розыска установили 30-летнего читинца, который в этой схеме выступил в качестве курьера. Он был доставлен в отдел полиции.

- Установлено, что читинец в поисках работы оставил свои контактные данные на интернет-площадке. Через некоторое время ему позвонили неизвестные и предложили работу курьера. Мужчине сообщили адрес пожилой женщины, которая должна была передать ему 300 тысяч рублей, при этом, его попросили представиться чужим именем. Получив от пенсионерки деньги, он перевёл часть суммы на указанный неизвестными счёт, оставив себе 30 тысяч рублей в качестве оплаты за выполненную работу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Кто именно дал работу читинцу, сейчас устанавливается. Мужчине же грозит уголовная ответственность за соучастие и пособничество в преступлении.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ 12 июля две пожилые женщины, 91 года и 74 лет, не поддались на аналогичную схему. Они раскусили мошенников и не отдали им деньги, а после обратились в полицию.

мошенничество

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