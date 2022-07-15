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Ещё одному жителю Бурятии вынесли приговор за рубку лиственниц

Ещё одному жителю Бурятии вынесли приговор за рубку лиственниц
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
На суде мужчина заявил, что раскаялся

В Бурятии суд вынес приговор жителю Еравнинского района, признав его в незаконной рубке лесных насаждений.

В марте мужчина нелегально вырубил лиственницы.

- Он отправился в лес на тракторе и вырубил деревья. Затем мужчина вернулся домой и нанял водителя, который должен был помочь вывезти древесину. Через некоторое время они отправились в лес на грузовом автомобиле с прицепом и тракторе. Приехав на место, мужчины приступили к погрузке древесины. В это время к ним подошли лесные инспекторы, сотрудники Еравнинского лесничества и полиции. Нарушитель сознался, что разрешительных документов на заготовку древесины у него нет. Водитель автомобиля об этом не знал, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 165 тысяч рублей.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Также он возместил материальный ущерб и очистил место незаконной рубки от порубочных остатков.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему два года лишения свободы условно.

Бензопила конфискована, а деревья обращены в доход государства.

Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня стало известно об ещё одном осуждённом за рубку лиственниц жителе Бурятии. Этот мужчина также получил два года условно.

О фактах незаконных рубок и других нарушениях жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44. 
незаконная рубка черные лесорубы

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