На суде мужчина заявил, что раскаялся
В Бурятии суд вынес приговор жителю Еравнинского района, признав его в незаконной рубке лесных насаждений.
В марте мужчина нелегально вырубил лиственницы.
- Он отправился в лес на тракторе и вырубил деревья. Затем мужчина вернулся домой и нанял водителя, который должен был помочь вывезти древесину. Через некоторое время они отправились в лес на грузовом автомобиле с прицепом и тракторе. Приехав на место, мужчины приступили к погрузке древесины. В это время к ним подошли лесные инспекторы, сотрудники Еравнинского лесничества и полиции. Нарушитель сознался, что разрешительных документов на заготовку древесины у него нет. Водитель автомобиля об этом не знал, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 165 тысяч рублей.
Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Также он возместил материальный ущерб и очистил место незаконной рубки от порубочных остатков.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему два года лишения свободы условно.
Бензопила конфискована, а деревья обращены в доход государства.
Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня стало известно об ещё одном осуждённом за рубку лиственниц жителе Бурятии. Этот мужчина также получил два года условно.
О фактах незаконных рубок и других нарушениях жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44.
Ещё одному жителю Бурятии вынесли приговор за рубку лиственниц
Происшествия, Фото:
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