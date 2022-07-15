Сотрудников заповедника на Камчатке отправили в колонию за растрату

Ущерб составил почти 500 млн



Четверых сотрудников Кроноцкого заповедника на Камчатке приговорили к реальным срокам за растрату почти 500 млн рублей бюджетных средств, выделенных на очистку природных территорий. Об этом сообщает управление Генпрокуратуры по ДФО.



- Суд установил, что участники организованной группы, действуя под руководством бывшего директора ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник», в 2015–2016 годах через подконтрольную коммерческую организацию растратили выделенные на ликвидацию экологического ущерба на территории заповедника бюджетные средства в размере 454,6 млн рублей. Ими создана видимость утилизации коммерческой фирмой отходов. Фактически отходы захоронены на особо охраняемой заповедной территории Камчатки, включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, чем причинен значительный экологический ущерб, - говорится в сообщении.



Сотрудники заповедника согласовали документы, содержащие ложные сведения об объёмах выполненных работ. После чего на счет юридического лица перечислили деньги.



Кроме того, директор бюджетного учреждения и его двое подчиненных совершили хищение 16,8 млн рублей. Они якобы купили для нужд заповедника по завышенной цене катер, который уже имелся в учреждении до сделки.



Уголовное дело было возбуждено по статье «Растрата, совершённая с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере». Обвинительное заключение утвердил заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.



По совокупности преступлений суд приговорил в зависимости от роли каждого к лишению свободы на срок от 3 до 8 лет. Сидеть они будут в исправительной колонии общего режима.



Бывший директор заповедника уже умер и оглашения приговора не дождался.



Исковые требования прокурора на сумму 454,6 млн и минприроды России на сумму 16,8 млн о взыскании с фигурантов уголовного дела ущерба, причиненного преступлениями, удовлетворены в полном объёме.



Приговор суда в законную силу пока не вступил.



