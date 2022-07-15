Улан-удэнца, искавшего такси, пырнули ножом и ограбили







- Ранее он уже был судим за преступления против жизни и здоровья, а также за хулиганство и кражу и отбывал наказание в местах лишения свободы. Имеет непогашенную судимость. Кроме того, в настоящее время завершено и направлено в суд уголовное дело по его обвинению в краже электронных денежных средств. Нигде не работает, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии



Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с применением оружия». Максимальное наказание – до десяти лет лишения свободы.





13 июля в больницу доставили 51-летнего улан-удэнца с ножевым ранением. Полицейские приступили к поиску преступника.Выяснилось, что удар ножом мужчина получил, возвращаясь вечером домой пьяным. На улице неизвестный пырнул его в живот и забрал сотовый телефон.Менее чем через три часа полицейские нашли нападавшего. Им оказался ранее неоднократно судимый 24-летний молодой человек, у которого обнаружили украденный телефон.Задержанный признался, что жертву он приметил на улице Бабушкина. Пьяный мужчина, ища такси, подошёл к компании автомобилистов и просил подвезти его домой за плату.Подслушав разговор, молодой человек воспользовался ситуацией и решил обокрасть пьяного. Он отвёл свою жертву в соседний двор и сказал, что здесь стоит его машина.Впрочем, пассажир что-то заподозрил и отказался ехать с этим человеком. Тогда преступник выхватил нож и ранил мужчину в живот. Затем осмотрел его, нашёл телефон, и убежал.На допросе задержанный признал свою вину и признался полицейским, что «порезал человека».