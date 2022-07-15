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В Бурятии «Мерседес» разогнался под камерой до 198 км/ч

В Бурятии «Мерседес» разогнался под камерой до 198 км/ч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Лихач разогнался на федеральной трассе

В Кабанском районе Бурятии на федеральной трассе «Байкал» прямо под камерой лихач промчался со скоростью 198 км/ч. Это было зафиксировано 7 мая; о нём как о нарушении с максимальной скоростью с начала года сообщили в МВД по Бурятии сегодня. 

- Водитель автомобиля «Мерседес» двигался со скоростью 198 км/ч на участке дороги с разрешённой скоростью в 90 км/ч, - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел. 

Собственником автомобиля оказался 41-летний житель Иркутска. Ему направлено постановление о привлечении к административной ответственности по ч. 5 ст. 12.9 КоАП, штраф составляет пять тысяч рублей.

С начала года в Бурятии в автоматизированном режиме выявлено свыше 200 тысяч нарушений правил дорожного движения. Основная масса регистрируется стационарными комплексами камер фиксации нарушений (188 тысяч). При этом треть всех нарушений зафиксирована в Улан-Удэ (60 тысяч).

На региональных дорогах камерами выявлено свыше 30 тысяч нарушений, на федеральных – более 80 тысяч.

- Так, 169 комплексами зарегистрировано 160 тысяч нарушений скоростного режима. 46 комплексами, установленными на пешеходных переходах – шесть тысяч фактов непредоставления преимущества пешеходам.13 камер фиксируют нарушения правил проезда перекрестка, ими выявлено 22 тысячи нарушений, - уточнили в МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году в Бурятии водитель «Тойоты Целика» и вовсе разогнался до скорости в 210 км/ч (при разрешённой в 90 км/ч).

В июне 2021 года водитель «Лексуса» проехал со скоростью 166 км/ч. При этом водитель, вероятно, был уверен в своей безнаказанности. Всё потому, что он заранее прикрыл госномер тряпкой Вот только именно в момент проезда под камерой порывом ветра тряпочку приподняло, и номер «засветился».
ГИБДД водители камеры фиксации

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