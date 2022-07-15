В Иркутске раскрыли убийство инкассатора 11-летней давности

Двое подозреваемых в убийстве инкассатора, которое произошло в 2011 году, задержаны Иркутске, сообщает региональное управление СК России.
Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло в июне 2011 года около дома на улице Байкальская. Преступники напали на инкассатора - заместителя директора ООО «Транссибирская пассажирская компания», который нёс сумку с более чем двумя миллионами рублей.
Нападавшие несколько раз выстрелили в инкассатора из пистолета с глушителем, похитили сумку и скрылись на машине Honda Orthia. Автомобиль они позже сожгли в лесу. В тот же день 48-летний потерпевший скончался от полученных травм в больнице.
В июне 2022 года во время оперативно-розыскных мероприятий двое подозреваемых были задержаны. При обысках у них нашли и изъяли большое количество боеприпасов, различные пистолеты и автомат.
- Мы напали на человека, который выносил сумку с деньгами. Машина, на которой мы совершили это дерзкое ограбление, разбой, была тёмного цвета. Машину поставили ближе ко входу, откуда выходил человек. Цель была только одна – напугать его. То есть не нанести ему никаких увечий, просто напугать, просто забрать (деньги – ред.) и уехать, скрыться. Смерти никто не хотел, - рассказал один из задержанных.
По ходатайству следствия судом мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела по статьям «Убийство, сопряжённое с разбоем», «Разбой, совершённый с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», «Незаконное хранение оружия и боеприпасов», продолжается.