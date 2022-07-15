Пострадала пьяная пассажирка
Ночью 14 июля в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии ДТП устроила 37-летняя пьяная женщина на автомобиле «Субару». Она врезалась в «Тойоту Калдину».
- 37-летняя водитель автомобиля «Субару», следуя в состоянии алкогольного опьянения, на улице Матросова села Сосново-Озёрское выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «Тойота Калдина» под управлением водителя 1996 года рождения. Второй водитель не имеет права управления транспортом, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП 30-летняя пассажирка «Субару» с травмами была доставлена в больницу. Эта женщина, как и её подруга за рулём, также была пьяна.
Как сообщал «Байкал-Daily», также 14 июля в Селенгинском районе произошло ДТП с участием одного трезвого и одного пьяного водителя. При этом виновником столкновения, по предварительным данным, стал трезвый.
В Бурятии пьяная женщина-водитель врезалась во встречный автомобиль
Происшествия, Фото:
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