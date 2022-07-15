В автоаварии пострадала пассажирка
Вечером 14 июля в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП с участием одного трезвого и одного пьяного водителя. При этом виновником столкновения, по предварительным данным, стал трезвый.
- 26-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио», следуя по автодороге Гусиноозёрск - Петропавловка – Закаменск, в четырёх километрах от села Селендума выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Таун Ас» под управлением водителя 1961 года рождения. Второй водитель находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП травмы получила 52-летняя пассажирка «Премио».
Как сообщал «Байкал-Daily», за шесть месяцев в Бурятии зарегистрировано более 360 ДТП, в которых пострадали или погибли люди. Согласно статистике, практически каждая пятая авария произошла по вине нетрезвого водителя.
Недавно вступил в законную силу приговор в отношении 43-летнего жителя Баунтовского района Бурятии, который в очередной раз попался пьяным за рулём. Он был настолько пьян, что вывалился из автомобиля на ходу. Дальше машина поехала сама.
В Бурятии столкнулись трезвый и пьяный водители
Происшествия, Фото:
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