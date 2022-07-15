В Иркутске ловят сбежавшего медведя

Животное сбежало из питомника ещё 8 июля



В Иркутске прошло совещание, на котором обсудили координацию действий по поимке медведя, который находился на ответственном содержании в питомнике «К-9» и сбежал оттуда 8 июля. В рабочую группу вошли представители администрации областного центра, отдела полиции №6 МУ МВД России «Иркутское», региональных служб по охране и использованию животного мира и ветеринарии, управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия, МКУ «Безопасный город» и волонтёры питомника.



По информации полиции, создана специализированная группа, проводятся ежедневные рейды по территориям микрорайона Славный и ближайших СНТ вдоль Плишкинского тракта. Также за обстановкой следят охотоведы и волонтёры. Используются приманки, подготовлено снотворное. За пять дней зафиксирован один случай, когда жители посёлка Плишкино сообщили о том, что видели медведя.



Волонтёры отмечают, что в настоящий момент зверь не представляет опасности – он боится людей, а пищи в лесу достаточно. Вместе с этим принято решение увеличить численность групп, которые проводят рейды.



- В случае обнаружения следов пребывания медведя или его самого, иркутянам и жителям Иркутского района необходимо звонить по телефонам экстренных служб: единая дежурная диспетчерская служба – 520-112 и 56-34-20, отдел полиции № 6 – 21-36-00, приёмная комитета по управлению Правобережным округом – 24-11-20, а также 112, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

