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В Бурятии мужчина обокрал водителя, согласившегося его подвезти

В Бурятии мужчина обокрал водителя, согласившегося его подвезти
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Водитель зря решил помочь голосующему на дороге

В отдел полиции села Курумкан с заявлением о краже обратился житель Заиграевского района Бурятии. Мужчина рассказал, что на подъезде к населённому пункту он остановился и подвёз голосующего на дороге.

После того, как пассажир вышел, водитель обнаружил, что с заднего сидения исчез телефон.

Получив описание одежды и внешности подозреваемого, наряд вневедомственной охраны Росгвардии вскоре заметил его возле магазина. В ходе проверки документов и личного досмотра у мужчины обнаружили украденный телефон.

- Задержанный, ранее судимый неработающий 36-летний житель Курумкана, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мобильный телефон стоимостью более девяти тысяч рублей возвращен владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. 
кража Росгвардия

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