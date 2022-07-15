В Бурятии мужчина обокрал водителя, согласившегося его подвезти

Водитель зря решил помочь голосующему на дороге
В отдел полиции села Курумкан с заявлением о краже обратился житель Заиграевского района Бурятии. Мужчина рассказал, что на подъезде к населённому пункту он остановился и подвёз голосующего на дороге.
После того, как пассажир вышел, водитель обнаружил, что с заднего сидения исчез телефон.
Получив описание одежды и внешности подозреваемого, наряд вневедомственной охраны Росгвардии вскоре заметил его возле магазина. В ходе проверки документов и личного досмотра у мужчины обнаружили украденный телефон.
- Задержанный, ранее судимый неработающий 36-летний житель Курумкана, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мобильный телефон стоимостью более девяти тысяч рублей возвращен владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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