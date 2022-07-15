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15 июля

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С огнём в лесах Бурятии сражались более 280 человек

С огнём в лесах Бурятии сражались более 280 человек
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Пожары, которые возникают в труднодоступных сложных местностях, тушат оперативно

За прошедшие сутки, 14 июля, в Бурятии возникло три новых лесных пожара; они действовали в Баргузинском и Хоринском районах. Пожары произошли из-за сухих гроз в труднодоступных местностях, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Также накануне продолжали тушить пять лесных пожаров в Баргузинском, Кабанском, Прибайкальском и Тарбагатайском районах.

Всего с огнём сражались 287 человек – сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники и привлечённые лесопользователи. Было задействовано 52 единицы лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 21 га.


Благодаря грамотным действиям специалистов пять лесных пожаров в Баргузинском, Кабанском, Прибайкальском и Тарбагатайском районах удалось ликвидировать. Ещё один лесной пожар в Баргузинском районе локализован.

Заместитель председателя правительства Пётр Мордовской поблагодарил группировку за оперативные и своевременно принятые меры по ликвидации пожаров, которые возникают в труднодоступных сложных местностях.

На утро 15 июля продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров в Хоринском районе. Также продолжаются работы по дотушиванию локализованного очага в Баргузинском районе.


В республике действует особый противопожарный режим. За несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрено наложение административного штрафа от 40 тысяч рублей.

Обо всех возгорания в лесу следует сообщать на горячую линию 20-44-44.


лесные пожары

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