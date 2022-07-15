С огнём в лесах Бурятии сражались более 280 человек









За прошедшие сутки, 14 июля, в Бурятии возникло три новых лесных пожара; они действовали в Баргузинском и Хоринском районах. Пожары произошли из-за сухих гроз в труднодоступных местностях, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Также накануне продолжали тушить пять лесных пожаров в Баргузинском, Кабанском, Прибайкальском и Тарбагатайском районах.Всего с огнём сражались 287 человек – сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники и привлечённые лесопользователи. Было задействовано 52 единицы лесопожарной техники.Общая площадь, пройденная огнём, составила 21 га.Благодаря грамотным действиям специалистов пять лесных пожаров в Баргузинском, Кабанском, Прибайкальском и Тарбагатайском районах удалось ликвидировать. Ещё один лесной пожар в Баргузинском районе локализован.Заместитель председателя правительства Пётр Мордовской поблагодарил группировку за оперативные и своевременно принятые меры по ликвидации пожаров, которые возникают в труднодоступных сложных местностях.На утро 15 июля продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров в Хоринском районе. Также продолжаются работы по дотушиванию локализованного очага в Баргузинском районе.В республике действует особый противопожарный режим. За несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрено наложение административного штрафа от 40 тысяч рублей.Обо всех возгорания в лесу следует сообщать на горячую линию 20-44-44.