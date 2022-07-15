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Жителя Бурятии осудили за вырубку 13 лиственниц

Жителя Бурятии осудили за вырубку 13 лиственниц
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил 170 тысяч рублей

Житель Джидинского района Бурятии осуждён за незаконную рубку 13 лиственниц.

- Мужчина, находясь в Джидинском лесничестве, незаконно срубил 13 лиственниц объёмом 20,44 куб. м. Ущерб, причинённый преступлением, составил 170 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый возместил ущерб, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Суд назначил мужчине два года лишения свободы с испытательным сроком два года.

Приговор пока не вступил в законную силу.


черные лесорубы

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