В Бурятии мужчина угнал грузовик у пожалевшей его пенсионерки

Пожилая женщина зря решила помочь мужчине, с которым познакомилась у церкви



Утром 13 июля в Заиграевском районе Бурятии в отдел полиции обратилась 72-летняя жительница посёлка Нижние Тальцы. Она сообщила, что мужчина, помогавший ей по хозяйству, угнал её микрогрузовик стоимостью почти миллион рублей.



Пенсионерка уточнила, что познакомилась с мужчиной возле церкви в Улан-Удэ. Оказалось, что незнакомец приехал в Бурятию около трёх месяцев назад из Забайкальского края, но, поссорившись с работодателем, бросил работу.



Пенсионерка пожалела его и предложила подработать у неё. Она пообещала обеспечить незнакомца жильем и платить ему. Мужчина согласился.



- По прошествии пары недель у него в ходе распития спиртного возник умысел: похитить и продать микрогрузовик хозяйки дома. Завладеть автомобилем злоумышленнику не составило труда: двери были открыты, а о потайном месте для ключа зажигания в салоне автомобиля подозреваемый знал. Однако через пару километров машина заглохла – сел аккумулятор, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Угонщик не сдавался: он предложил купить грузовик за 25 тысяч рублей местному жителю, солгав, что транспорт принадлежит его бабушке. Однако сельчанин знал владелицу авто. Поэтому он сказал, что согласен на сделку, но ему надо снять деньги с карты. А сам же поехал к настоящей хозяйке грузовика.



У пенсионерки 31-летний мужчина застал полицейских, которые как раз приехали по заявлению, и рассказал им о недавней встрече. Вскоре подозреваемого задержали.



На счету задержанного шесть судимостей за имущественные преступления. Сейчас он также привлекается к уголовной ответственности за кражу в Забайкальском крае, уточнили в МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



