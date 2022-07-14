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Вахтовик из Бурятии порезал незнакомца в аэропорту Хабаровска

Вахтовик из Бурятии порезал незнакомца в аэропорту Хабаровска
Происшествия, 
Мужчина опоздал на свой рейс и напился

Сегодня, 14 июля, транспортные полицейские задержали 39-летнего жителя Бурятии в аэропорту Хабаровска. Мужчина спровоцировал драку с незнакомцем за отказ дать ему сигарету.

Житель Бурятии с вахты возвращался домой. В аэропорту Хабаровска он зашёл в кафе. Употребляя там алкогольные напитки, понял, что опоздал на свой рейс.

Расстроенный вахтовик обратился к незнакомцу и агрессивно попросил дать ему сигарету. В результате завязался конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки житель Бурятии ударил перочинным ножиком в спину оппонента.

- Ввиду малого размера орудия рана оказалась поверхностной и неопасной. В отношении вспыльчивого вахтовика следователями Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», - сообщили в пресс-службе МВД по ДФО на транспорте.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июля в аэропорту Новосибирска задержали авиадебошира из Бурятии. Его сняли с самолёта, который отправлялся в Магадан. Пьяный мужчина мешал работе членов экипажа.


аэропорт хулиганство

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