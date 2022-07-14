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В Бурятии из болота спасли семью

В Бурятии из болота спасли семью
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Инцидент произошёл с семьей, поехавшей на рыбалку

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 13 июля в Тункинском районе Бурятии спасатели отправились на помощь двум подросткам, которые застряли в местности горы Пик Любви. Парни сошли с тропы и спустились к реке Кынгарга, чтобы попить воды. После по берегу реки продолжили двигаться по склону вниз. Спустившись ещё ниже, ребята дошли до водопада, но самостоятельно подняться и вернуться на тропу не смогли: склон горы оказался очень крутой и скользкий.

Во время поисковых работ по этому инциденту спасателям поступил ещё один сигнал о помощи.

Семья из трёх человек – родители и восьмилетний ребёнок - на своей машине застряла в болоте вблизи озера Коймурское.

- Семья приехала в Тункинский район к друзьям из Иркутска. Они отправились на рыбалку, но в 14 км от села Галбай, в местности Черный бугор, их машину затянуло в болото, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Приехавшие спасатели помогли семье и вывезли людей в населённый пункт.

За помощью к спасателям можно обратиться по номеру единой службы спасения 112.

спасательная операция

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