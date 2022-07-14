Юные туристы спустились к реке, а вернуться обратно не смогли
Вечером 13 июля в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в местности горы Пик Любви в Тункинском районе двое подростков нуждаются в помощи спасателей.
Выяснилось, что двое юношей, 16 и 17 лет, приехали из Иркутска в Тункинский район к родственникам. Никого не предупредив, они решили самостоятельно подняться на гору Пик Любви. Сначала шли по тропе маршрута. Однако в какой-то момент, чтобы попить воды, решили спуститься к реке Кынгарга. После по берегу реки продолжили двигаться по склону вниз.
Спустившись ещё ниже, ребята дошли до водопада, но самостоятельно подняться и вернуться на тропу не смогли: склон горы был очень крутой и скользкий.
Юноши сами позвонили в службу спасения, сообщили о происшествии и назвали своё местонахождение.
- На помощь незамедлительно выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Спасатели прибыли на место в районе часа ночи. С помощью альпинистского снаряжения они подняли ребят и вернули их на тропу. Молодые люди были доставленный в Аршан в удовлетворительном состоянии, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 июля в Тункинском районе развернулась спасательная операция по поиску туристки, сбившейся с маршрута на горе Шумак. Её начали искать днём, в нашли в пять часов утра.
В Бурятии двое подростков застряли на горе Пик Любви
Происшествия, Фото:
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