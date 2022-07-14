В читинском ночном клубе накрыли нарковечеринку

В заведении изъяли марихуану, амфетамин, экстази и приспособления для курения и употребления запрещенных веществ



В Чите полицейским поступила оперативная информация об организации в ночном клубе так называемой нарковечеринки. Вход на мероприятие был возможен только ограниченному кругу лиц по специальным пригласительным билетам.



В момент проверки, проведённой сотрудниками УМВД при поддержке спецподразделения управления по контролю за оборотом наркотиков «Гром», в ночном клубе находилось более 100 человек.



- В результате проведённых мероприятий в заведении были изъяты 0.131 граммов марихуаны, 0,630 граммов психотропного вещества – амфетамин, а также таблетки экстази и приспособления для курения и употребления запрещённых веществ, которые посетители вечеринки бросили на столики и на пол, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



По подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в отдел полиции были доставлены 11 человек. Ещё 30 человек освидетельствованы на состояние опьянения.



Организаторы вечеринки, двое читинцев 1995 и 1990 годов рождения, привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, трудового законодательства, а также за организацию предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации.



По факту сбыта наркотических и психотропных веществ возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ.



Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

