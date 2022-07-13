В Улан-Удэ росгвардейцы, приехав из-за скандала, нашли наркотики

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Марихуана сушилась на веранде дома



В полицию поступило сообщение о том, что в доме в микрорайоне Заречный в Улан-Удэ происходит семейный скандал. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно выехали на место.



Конфликт, действительно, был. Но приехавшие росгвардейцы не смогли не заметить на веранде растительную массу, разложенную для сушки.



- При тщательном осмотре было установлено, что обнаруженные стебли травы имеют характерный запах дикорастущей конопли. В результате изъятое вещество по заключению экспертов оказалось марихуаной, весом около 60 граммов, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Задержанный 43-летний улан-удэнец был доставлен в полицию. Он сознался, что наркотическое средство готовил для личного употребления. Мужчина ранее был судим за аналогичное преступление.



По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.



