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В Улан-Удэ росгвардейцы, приехав из-за скандала, нашли наркотики

В Улан-Удэ росгвардейцы, приехав из-за скандала, нашли наркотики
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Марихуана сушилась на веранде дома

В полицию поступило сообщение о том, что в доме в микрорайоне Заречный в Улан-Удэ происходит семейный скандал. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно выехали на место.

Конфликт, действительно, был. Но приехавшие росгвардейцы не смогли не заметить на веранде растительную массу, разложенную для сушки.

- При тщательном осмотре было установлено, что обнаруженные стебли травы имеют характерный запах дикорастущей конопли. В результате изъятое вещество по заключению экспертов оказалось марихуаной, весом около 60 граммов, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Задержанный 43-летний улан-удэнец был доставлен в полицию. Он сознался, что наркотическое средство готовил для личного употребления. Мужчина ранее был судим за аналогичное преступление.

По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.

Росгвардия наркотики

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