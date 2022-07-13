В Иркутской области водитель большегруза погиб, врезавшись в деревья





12 июля около четырёх часов дня на федеральной дороге «Вилюй» в Братском районе Иркутской области столкнулись кроссовер Honda CR-V и грузовой тягач Renault Premium. От удара большегруз улетел в кювет и врезался в деревья.Авария случилась в 22 км от села Покосное.В результате происшествия 50-летний водитель фуры от полученных травм скончался на месте до прибытия медиков. 37-летний водитель «Хонды» отправлен в больницу.- Сотрудники ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Братское» работают на месте автоаварии. Выясняются причины и условия случившегося, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.