Жителя Бурятии избили термосом и задушили

Мужчину убил его гость
Утром 7 июля в доме в Закаменске обнаружили тело убитого 63-летнего мужчины.
Следователи раскрыли преступление, задержав 51-летнего мужчины, знакомого погибшего. На допросе задержанный дал признательные показания. Ему уже предъявили обвинение в убийстве.
По данным следствия, вечером 6 июля обвиняемый встретил на улице знакомого, в доме у которого они вместе стали распивать спиртные напитки. Вскоре пьяные собутыльники поссорились из-за нецензурных высказываний, и гость напал на хозяина дома.
- Он нанёс множественные удары термосом по голове, а также сдавливал шею руками. Спустя непродолжительное время потерпевший от полученных повреждений скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.
Утром на следующий день тело обнаружили родственники убитого мужчины.
Сбежавший же убийца пытался скрыть следы преступления. Однако его причастность была установлена в ходе оперативно-следственных мероприятий.
Сейчас обвиняемый заключен под стражу.
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Происшествия, Фото:
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