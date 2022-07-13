Жителя Бурятии избили термосом и задушили

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Мужчину убил его гость



Утром 7 июля в доме в Закаменске обнаружили тело убитого 63-летнего мужчины.



Следователи раскрыли преступление, задержав 51-летнего мужчины, знакомого погибшего. На допросе задержанный дал признательные показания. Ему уже предъявили обвинение в убийстве.



По данным следствия, вечером 6 июля обвиняемый встретил на улице знакомого, в доме у которого они вместе стали распивать спиртные напитки. Вскоре пьяные собутыльники поссорились из-за нецензурных высказываний, и гость напал на хозяина дома.



- Он нанёс множественные удары термосом по голове, а также сдавливал шею руками. Спустя непродолжительное время потерпевший от полученных повреждений скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.



Утром на следующий день тело обнаружили родственники убитого мужчины.



Сбежавший же убийца пытался скрыть следы преступления. Однако его причастность была установлена в ходе оперативно-следственных мероприятий.



Сейчас обвиняемый заключен под стражу.

