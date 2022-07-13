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В Бурятии ищут утонувшего рыбака

В Бурятии ищут утонувшего рыбака
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина погиб из-за перевернувшейся лодки

12 июля сотрудники Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России выехали на поиски тела утонувшего мужчины.

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла в конце июня в местности Маяк на Байкале.

Со слов очевидцев, 34-летний мужчина в компании двух друзей рыбачил на озере. Ночью их лодка перевернулась, и один из рыбаков утонул.

Другие двое мужчин спаслись, так как держались за лодку около 40 минут. Вскоре к ним подоспела помощь.

- Поисковые работы продолжаются. На месте работают два человека и одна единица техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Всего с начала года в Бурятии произошло 21 происшествие на воде, в результате которых погибли 16 человек, семь спасено.

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 июля в Бурятии нашли тело утонувшего в реке Хилок жителя Бурятии. Тело обнаружили в 120 километрах от места гибели.

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